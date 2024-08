“Cobran bien”: Óscar Córdoba fue claro con Falcao y Ospina sobre su nivel en el fútbol colombiano

Millonarios ‘dio un golpe sobre la mesa’ con la contratación de Radamel Falcao García y Atlético Nacional hizo lo propio con David Ospina, hecho que despertó las expectativas, no solo de los aficionados de ambos equipos, sino de los seguidores del fútbol colombiano en general.

Sin embargo, el nivel de ambos futbolistas no es el que muchos esperaban, así que Óscar Córdoba no se puso con rodeos y dejó claro que sí deben subir el nivel, aunque claramente no esté ni cerca del que tuvieron hace algunos años.

Óscar Córdoba fue claro con Falcao y Ospina sobre su nivel en el FPC: “Cobran bien”

El exfutbolista de la Selección Colombia, quien pasó por múltiples equipos de nuestro país, habló desde la experiencia para decir que era, cuanto menos lógico, que hubiera mucha expectativa con la llegada de dos futbolistas de tal calibre, así que ellos también deben responder a la altura:

“Tienen que existir esas expectativas. No vamos a ver lo mismo que vimos en sus momentos dorados, pero al fin y al cabo vienen como refuerzos y cobran bien. Uno no puede desligarse de su pasado”.

De hecho, Córdoba aprovechó el caso de Carlos Bacca para ejemplificar su punto, pues recordó cuando el delantero fue criticado en su regreso al Junior, y ahora, lleva dos botines de oro consecutivos:

“Tienen que encontrar el ritmo, por ejemplo, a Carlos Bacca le costó, el primer semestre se hablaba que no le estaba dando, entonces tienen que readaptarse”.

Finalmente, Óscar Córdoba concluyó diciendo que las expectativas con ambos jugadores no se pueden difuminar por el simple hecho de ser ellos, dos de los mejores futbolistas de los últimos años en nuestro país:

“Uno llega y la gente está esperando, uno cree que puede volver a ser el mismo, el problema es que le cuesta volverse a poner a la altura”.