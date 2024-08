Nadadora paraguaya Luana Alonso en otra polémica: aseguró que Neymar la contactó por Instagram

La nadadora paraguaya Luana Alonso volvió a ser el centro de atención tras revelar que Neymar Júnior la contactó a través de Instagram. Esta nueva polémica surgió luego que se difundiera un video de una entrevista que la nadadora dio al programa “Aire de Todos”, de radio paraguaya Montecarlo, a comienzos de 2024.

El video fue reflotado luego que Alonso protagonizara una dura polémica al interior del equipo paraguayo que participa en los Juegos Olímpicos París 2024. La clavadista recientemente fue invitada a abandonar la Villa Olímpica por “crear un ambiente inadecuado”, según el Comité Olímpico Paraguayo.

Alonso tenía 18 años

En la entrevista de comienzos de año, Alonso sorprendió a los conductores al mencionar que Neymar le envió un mensaje directo (DM) después de darle like a una de sus publicaciones. La nadadora de 20 años aseguró que inicialmente no vio el mensaje, ya que quedó en la sección de solicitudes.

Alonso explicó que tardó dos semanas en responder el mensaje de Neymar. Aunque no dio detalles específicos sobre el contenido de los mensajes, confirmó que la conversación ocurrió hace aproximadamente año y medio, cuando ella tenía 18 años.

La atleta guaraní fue cuestionada sobre sí había respondido al mensaje del jugador del Al Hilal, a lo que reaccionó afirmativamente. Tras esta primer contacto, la clavadista mencionando que Neymar volvió a contactarla. Sin embargo, se negó a dar más detalles sobre la interacción.

En la entrevista de principios de 2024, la nadadora aseguró textual que Neymar “me tiró un DM. Hasta ahí puedo decir. No me llegó el mensaje, se quedó en la solicitud. Tardé dos semanas y después contesté. No puedo contar esto acá”, mencionó entre risas.

Luego Alonso añadió que “fue hace mucho, le contesté y me volvió a contestar. Fue hace año y medio, cuando tenía 18″.

Con Neymar comprometido

La revelación ha generado una ola de comentarios e incertidumbre, especialmente porque en 2022, cuando ocurrió el contacto, Neymar tenía 30 años y estaba en una relación con Bruna Biancardi, quien es la madre de su hija. La pareja se separó posteriormente, pero el contacto de Neymar con Alonso ha levantado muchas preguntas.

El contacto entre Neymar y Alonso ha sido tema de conversación en las redes sociales, donde los seguidores de ambos han mostrado curiosidad y especulación sobre la naturaleza de su comunicación. Aunque Alonso ha decidido no profundizar en los detalles, su revelación ha añadido un nuevo capítulo a su ya polémica presencia en los medios.