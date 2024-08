Nadador italiano prefiere dormir en el pasto que en las incómodas camas de la Villa Olímpica

Thomas Ceccon, medallista de oro en los 100 metros espalda, ha llamado la atención no solo por su destacada actuación en los Juegos Olímpicos de París 2024, sino también por sus controversiales opiniones sobre las condiciones de la Villa Olímpica. En una imagen que se ha vuelto viral, se ve a Ceccon durmiendo en un parque cercano a las instalaciones olímpicas.

PUBLICIDAD

Ceccon, una de las sensaciones de estos Juegos, expresó su descontento con las altas temperaturas y la falta de aire acondicionado en la Villa Olímpica “En la Villa no hay aire acondicionado, hace calor, la comida es mala. Muchos atletas se mudan por esto... no es una excusa, es la pura crónica de lo que quizás no todos saben”.

Captan a Thomas Ceccon durmiendo en un parque

La imagen fue publicada por el remero saudí Husein Alireza, mostrando a Ceccon descansando cerca de un banco, junto a una bicicleta. Se especula que Ceccon decidió dormir al aire libre como una manera de encontrar alivio al agotamiento tras la competencia y las malas condiciones en la Villa Olímpica.

“Estoy muy cansado. Es difícil dormir tanto de noche como de tarde”, comentó el nadador italiano días antes de ser fotografiado durmiendo al aire libre. Las críticas hacia las instalaciones de la Villa Olímpica no se limitan solo a las temperaturas y la comida.

La calidad de las camas también ha sido objeto de quejas. La gimnasta Simone Biles, en su cuenta de TikTok, describió las camas de cartón como “horribles”. Por esta razón, muchos deportistas han optado por abandonar la Villa y hospedarse en hoteles para poder descansar adecuadamente.

La organización de París sigue generando polémica

El jefe de la Asociación Olímpica Británica, Andy Anson, también mencionó problemas relacionados con la comida, señalando la escasez de ciertos alimentos y la baja calidad de las comidas servidas a los atletas. Estas deficiencias han llevado a algunos equipos a contratar chefs privados como medida de emergencia.

A pesar de estos contratiempos, Ceccon logró destacarse en la piscina olímpica, consagrándose campeón en los 100 metros espalda y obteniendo una medalla de bronce en el relevo 4x100 metros libres con el equipo de Italia. Su decisión de dormir al aire libre ha generado un debate sobre la calidad de las instalaciones en uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.