“Traidor”: en Argentina estalló polémica por el argentino que juega por Alemania y les gritó un gol en el hockey olímpico

Casi ocho años después de lograr la gran hazaña del oro en hockey, los Leones buscaban volver a tocar la gloria en París 2024. Pero en frente se encontraron con un enemigo poderoso, Alemania, que más encima está reforzado por un viejo conocido: el jugador Gonzalo Peillat, quien fue uno de los artífices del título en los Juegos Olímpicos de Río 2016.

El triunfo fue para los germanos por 3-2 y en Argentina estalló la polémica, ya que el segundo tanto lo marcó Peillat, y lo celebró eufóricamente, lo que llevó a muchos en dicho país a tratarlo de “traidor” en redes sociales.

¿Por qué Gonzalo Peillat ahora juega para Alemania?

Peillat decidió dar un paso al costado en el 2019, tras la designación de Carlos Retegui como head coach de los seleccionados nacionales y su continuidad al frente al equipo masculino.

En una carta, el jugador, de ahora 31 años, escribió: “Sin saber si esto estuvo planeado o fue el resultado de un manejo político, Retegui sin ninguna explicación vuelve con una doble función, la cual demanda mucho más trabajo, energía y tiempo. Motivo por el cual él había renunciado al mismo cargo cinco semanas atrás. Nuestro paso al costado (con Agustín Mazzilli) es porque nos traicionaron, nos mintieron en la cara, nos faltaron el respeto y nos dejaron expuestos ante una situación inmanejable ”.

Retegui había renunciado a Los Leones porque su idea en ese momento era comenzar su carrera en el fútbol. Sin embargo, volvió poco tiempo después y desencadenó el alejamiento de Peillat.

Peillat arribó a la Bundesliga para jugar en el Mannheimer y a fines de 2020 le manifestaron si quería ser parte de la selección de Alemania, misma a la que le había convertido tres goles en la semifinal de Río 2016 en el camino de la consagración argentina.

Peillat contó que le costó un año decidirse a jugar para otra selección que no fuera Argentina, hasta que a principio de 2022 le entregaron el pasaporte alemán y tuvo su presentación en marzo en la Pro League.

“Yo no le tengo que devolver la medalla a nadie, si la gané. Hoy por mil cosas tengo que tomar otra decisión en mi carrera y en mi vida y no por eso voy a decir ‘dejo de ser argentino’. Sigo siendo argentino. Nací en Argentina y soy argentino, al que le guste bien y al que no le guste que se enoje”, expresó en una entrevista con ESPN en la previa del debut con Alemania y como respuesta a algunas críticas que recibía.

La dura respuesta de Peillat tras la victoria

La polémica por el gol de Peillat se tomó los medios argentinos durante la tarde del domingo, incluso con una ácida discusión en el canal de noticias TN.

Por otro lado, el famoso Sergio “Cachito” Vigil, entrenador en los años de gloria del seleccionado argentino femenino de hockey y en Chile, dijo durante la transmisión de Claro Sports que “es durísimo, tengo un nudo en la garganta. Después de gritar tantos goles de Gonza y ahora verlo con el gol alemán… no puedo decir más nada”.

Tras el partido, el jugador dijo a TyC Sports que “Argentina es un país bastante futbolero y creo que lo relacionan todo por ese lado. Se hubieran puesto del mismo lado cuando sabían que todas las cosas estaban mal y no lo hicieron. Hoy la gente está sentada en el sillón de la casa y criticando lo que uno obtuvo, ¿qué le voy a decir? Hagan lo mejor para el país y sigan para adelante. Cada uno es dueño de su vida”.

Pero ante la TV Pública de Argentina fue más grosero y dijo: “Al final es mi vida. Al que le guste bien y al que no le guste, como dijo Maradona, que la sigan chupando”.

En semifinales ahora Peillat y Alemania jugarán ante India y en la otra llave se medirán España ante Países Bajos.