“Injusto”, periodista colombiano dijo enormes burradas en vivo por medalla de Ángel Barajas

El periodista colombiano Jonathan Sachin, enviado especial de RTVC a los Juegos Olímpicos París 2024, dejó en evidencia su desconocimiento sobre el evento que cubre con tremenda salida en falso al argumentar porque Ángel Barajas fue plata y no oro al empatar en puntos con el primer lugar.

PUBLICIDAD

El cucuteño hizo historia para el país al ganar la medalla de plata en la barra fija de la Gimnasia Artística en una prueba en la que incluso igualó en puntos con el campeón de la disciplina y muchos quedaron confundidos por eso, para sorpresa de muchos, hasta un enviado especial que debería estar preparado para la situación.

Al final de su ejercicio, tanto el colombiano como el japonés Shinnosuke Oka tuvieron una puntuación de 14.533 que le dio el oro al oriental y el segundo lugar al nuestro.

Vea acá: Comentarista mexicana rompió en llanto en plena transmisión por medalla de Ángel Barajas

Periodista colombiano hizo tremendo oso en París 2024

En un fragmento de tan solo 10 segundos, Jonathan Sachin se mandó dos perlas que los entendidos en el deporte no dejaron pasar. En primer lugar, al dar la puntuación de los deportistas dijo que era de “14 mil 533″, cuando en estas competencias se referencian en decimales (14.533).

Un detalle menor con la perla que se mandó a continuación al argumentar por qué le daban la medalla de oro a Shinnosuke Oka, y sin siquiera sonrojarse argumentó: “le dan la medalla al japonés porque salió primero a hacer su rutina. Fue algo injusto”, sentenció.

El desconocimiento del periodista Jonathan Sachin, que debería estar preparado como todo un enviado especial, no ha pasado desapercibido y ha recibido comentarios de todo tipo.

PUBLICIDAD

¿Por qué Ángel Barajas no fue oro si tuvo el mismo puntaje?

La explicación no es demasiado compleja y no, no es porque Oka haya salido temprano o porque en Japón salga primero el sol. Todos se debe a que en dichos ejercicios los jueces tienen en cuenta dos ítems: la dificultad y la ejecución de esta para puntuar.

En el caso puntual, Ángel Barajas optó por un ejercicio de mayor dificultad que su rival con uno de 6.600 ante uno de 5.900 de Oka.

Vea acá: ¡Ya son 35! Una a una, las medallas de Colombia en Juegos Olímpicos

Esa mayor dificultad fue valorada por los jueces, sin embargo, pese a que el japonés tuvo menos dificultad, su ejecución fue mucho mejor con un 8.633 frente a un 7.933 de nuestro representante.

Por esto, pese a que ambos puntuaron 14.533, la mejor ejecución de Shinnosuke Oka le terminó entregando el primer lugar del podio.

En el caso del tercer lugar el tema fue distinto ya que tanto el chino Boheng Zhang y el representante de China Taipéi, Chia-Hung Tang coincidieron tanto en dificultad (6.500) como en ejecución (7.466) para un puntaje de 13.966 por lo que se dieron dos bronces.

En conclusión, la mejor ejecución del japonés Shinnosuke Oka en su ejercicio terminó primando para que ganara el oro por sobre Ángel Barajas, pese a que igualaron en puntuación.