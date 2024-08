Ómar Albornoz es el más reciente anuncio de Independiente Santa Fe como contratación de cara al segundo semestre de este año, cuyo objetivo principal será conquistar el título que les fue esquivo en la Liga BetPlay 2024-1.

Algunas personas ‘le bajaron la caña’ al futbolista con pasado en Junior y Tolima argumentando indisciplina, pero él mandó un mensaje muy claro al respecto.

Ómar Albornoz mandó un mensaje claro a quienes lo tildan de indisciplinado: “Nunca me ha pasado”

El futbolista de 28 años se desvinculó del Junior de Barranquilla luego de dos años y pocas oportunidades para demostrar todo su potencial, así que negoció como agente libre con el conjunto ‘Cardenal’ y llegó a un acuerdo para darle un nuevo aire a su carrera.

Sin embargo, hubo algunas dudas sobre su estado físico de cara al reto que tendrá en el ‘León’ y precisamente de eso habló durante una entrevista con el programa ‘El Alargue’ de Caracol Radio.

Yo estoy en óptimas condiciones. Desde que rescindí contrato con Junior me seguí preparando y trabajando. Ya trabajé y espero estar a disposición del entrenador en el momento exacto”.

De igual manera, aprovechó para hablar sobre los rumores de indisciplina, de los que en algunas ocasiones lo han acusado, pero él demostró que no son ciertas y es completamente profesional:

“Se los digo de mi boca: Yo soy una persona que se cuida mucho, soy un profesional, hace mucho tiempo que no me lesiono y soy una persona que se prepara. Yo no soy una persona indisciplinada, como todos saben en el fútbol y en cualquier trabajo a los indisciplinados los sacan de la empresa y a mí nunca me ha pasado eso”.