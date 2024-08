El ‘Tino’ Asprilla arremetió contra Sarmiento por su falta de efectividad en el partido de Atlético Nacional

El pasado martes 30 de julio Atlético Nacional enfrentó a La Equidad Seguros en un partido adelantado por la jornada 9 de la Liga BetPlay Dimayor. En este encuentro el equipo bogotano logró dar la sorpresa llevandose la victoria por 1-0, consiguiendo vencer a los verdolagas en Medellín después de 10 años sin haberlo logrado.

David Ospina tuvo un amargo debut no solo por la derrota, también por haber tenido un alto grado de responsabilidad en la anotación de Sebastián Acosta. Durante las primeras fechas, la hinchada no ha estado conforme con el rendimiento mostrado por el equipo, por lo que le han llovido criticas a Pablo Repetto debido a los planteamientos que ha hecho y el mal manejo que le ha dado a los partidos, además de sumar dos derrotas al hilo ante rivales con los que no estaba presupuestado perder.

¿Qué dijo el Tino Asprilla sobre Andrés Sarmiento y Atlético Nacional?

En el reconocido programa F360 de ESPN, mientras el ‘Tino’, Antonio Casale, Víctor Hugo Aristizábal, Jorge Bermudez y ‘Liche’ Durán debatían sobre lo sucedido en el partido entre aseguradoras y verdolagas, se tocó el tema de las posibles falencias de los dirigidos por Repetto en los anteriores partidos, teniendo en cuenta la cantidad de refuerzos que contrató Nacional y los pocos resultados que están dando.

En una de sus intervenciones, Asprilla aseguró que “Si se tiene que lamentar en algo contra estos equipos como La Equidad, tiene que ser en la definición, porque si ustedes vieron el primer tiempo hubiera podido terminar 2-2, porque ese muchacho (Andrés Sarmiento) tuvo dos oportunidades de gol claras, una que la tiró afuera y otra que el arquero la tapó pero que le pegó como mal”.

Atlético Nacional estará enfrentando a Águilas Doradas en su siguiente partido, donde se espera que puedan salir de la seguidilla de resultados negativos para no pasar por otro fracaso como los que han tenido en los últimos semestres.