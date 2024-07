“Preferí no venir”: Iván Ramiro Córdoba explicó la honesta razón por la que decidió no retirarse en Nacional

Iván Ramiro Córdoba es uno de los mejores futbolistas en la historia de nuestro país; ser el único capitán de la Selección Colombia que ha levantado un título y ser ídolo en el Inter de Milán, donde fue capitán y múltiple campeón, son la prueba fehaciente de ello.

PUBLICIDAD

Varios años después de su retiro, Iván Ramiro explicó por qué prefirió terminar su carrera en Inter y no regresar al conjunto ‘Verdolaga’.

Iván Ramiro Córdoba explicó la honesta razón por la que decidió no retirarse en Atlético Nacional

El otrora defensor confesó que antes de retirarse, recibió una oferta de Atlético Nacional para regresar al equipo que lo vio nacer, pero él decidió no regresar para no dejar una mala imagen porque ya no se sentía en nivel para jugar a nivel profesional:

“Tuve la posibilidad de venir a Nacional y hubiera sido un sueño poder terminar la carrera en Atlético Nacional, pero preferí, con todo respeto, no venir y dejar una mala imagen o no contribuir al equipo porque uno tiene que sentirse y estar en capacidades de poder contribuir, no simplemente por ser una cierta figura, sino porque además, si no, uno se siente mal, impotente y si uno va a estar mal, si no puede jugar en plenitud de condiciones, entonces mentalmente vas a estar mal, no vas a ayudar al equipo ni siquiera fuera de la cancha, en el camerino, entonces es una situación muy difícil, así que preferí mejor decir que no”.

Iván Ramiro también se refirió a la llegada de Radamel Falcao García a Millonarios y dejó claro que dejará una huella importante en el club ‘Embajador’, solo necesita más tiempo de adaptación:

“Él cambió todo un estilo de vida, una situación familiar que es muy importante. Viene a Colombia y se está adaptando. No va a ser difícil porque es su tierra, su país y la gente lo ha acogido como debe ser. Es una cuestión de tiempo y yo creo que Falcao a Millonarios le puede dar muchas satisfacciones. Es un jugador que le da una importancia increíble a Millonarios”.