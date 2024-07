“Me duele que vengan y nos roben así”; Harold Rivera, técnico de Patriotas, estalló en contra del arbitraje colombiano

En la noche del 30 de julio se disputó el partido entre Águilas Doradas y Patriotas por la fecha 3 de la Liga BetPlay en la ciudad de Sincelejo, donde el equipo local se llevaría los tres puntos tras un emocionante 3-2. Ambos equipos llegaban con la necesidad de sumar sus primeros tres puntos pensando en la clasificación a los cuadrangulares finales y en la tabla del descenso, este último afectando más directamente al equipo boyacense.

Dentro del partido se presentaron varias polémicas arbitrales debido a la corta experiencia del juez central que apenas estaba haciendo su debut en primera división, además de contar con Nicolas Gallo como la cabeza del VAR, recordando que este ha sido fuertemente criticado por sus pobres presentaciones en el inicio de la liga.

Precisamente estas cosas influyeron en el desarrollo del partido, ya que al central Jairo Mayorga se le vio bastante dubitativo y nervioso a la hora de tomar las respectivas decisiones, a tal punto de necesitar más de tres revisiones por parte del VAR, aunque no en todas era justificado, por lo que inevitablemente cayó en errores que afectaron a los dos equipos.

¿Qué dijo Harold Rivera después del partido?

En la rueda de prensa post partido, Harold Rivera dijo lo siguiente: “No se qué vaya a pasar con lo que voy a decir, pero ya está bueno, ya estoy cansado que me estén puteando, me duele que me estén puteando, cada rato una cosa, un error, un error, un error y no pasa nada, y la gente sabe lo que yo he sido en la vida como trabajador, yo soy una persona muy honesta, para que se me lleven los puntos así, para que me piten faltas que no son o me piten penales que no son”

Además se vio bastante afectado, argumentando que su entrega al fútbol y el compromiso que tiene con el equipo es bastante grande como para tener que pasar por situaciones como las vividas en este y en los partidos anteriores.

“Me duele porque yo trabajo, me duele que pase esto, la gente del fútbol me conoce, para que pase esto, para que vengan y nos roben así, yo me juego la vida, cada 3 días cada 8 días me juego la vida trabajando con estos manes”

Ante estas declaraciones, tanto el equipo como el entrenador están a la espera de la sanción que considere pertinente la Dimayor, ya que este tipo de señalamientos son considerados una falta grave dentro del reglamento de la liga colombiana.