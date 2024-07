Jhon Duque no se olvidó de Millonarios en sus primeras palabras como futbolista de Santa Fe

Este viernes 2 de agosto se cerrará el mercado de fichajes en el fútbol colombiano, así que Santa Fe ‘no se quedó de brazos cruzados’ e hizo el anuncio de la llegada de tres jugadores relevantes, entre ellos, Jhon Duque, quien no solamente viene de jugar en Atlético Nacional, sino que también fue referente en Millonarios.

En medio de las especulaciones, el futbolista finalmente rompió el silencio y habló de su llegada al ‘León’.

Jhon Duque dio sus primeras palabras como futbolista de Santa Fe

El mediocampista de 32 años concedió una entrevista con el programa F90 de ESPN donde comenzó hablando de su salida de Atlético Nacional y la felicidad que le implica llegar a Santa Fe:

“Yo creo que tenía propósitos grupales muy importantes en Atlético Nacional, seguramente no logré la continuidad que quería, pero creo que tuve logros muy importantes y también tuve lesiones que me impidieron tener un poco más de minutos, pero me voy feliz y muy ilusionado con este nuevo reto que me presenta la vida”.

De hecho, Jhon fue muy claro al decir que no importa su pasado en Millonarios o Nacional, pues él es un profesional y hará las cosas de la mejor manera, ahora en el cuadro ‘Cardenal’:

“Para nada, inclusive lo compararía con ustedes que son periodistas, no son de un canal determinado y la vida les presentará distintas posibilidades a lo largo de la carrera. Todos tenemos sueños y metas, cada quien querrá cumplirlas, entonces no me veo con un rótulo específico, con un equipo, sino con mi profesión”.