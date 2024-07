Conozca la historia de Queen Saray Villegas, cuarta del BMX Freestyle en Paris 2024

Queen Saray Villegas, cuarta en la prueba del BMX Freestyle de los Juegos Olímpicos de Paris 2024 fue una de las debutantes por Colombia en las justas y cumplió de gran manera.

Ella cumplió y dio una gran demostración de talento en la final del BMX Freestyle, logrando cerrar con diploma olímpico (entre las ocho mejores) su participación.

El portal oficial de los Juegos Olímpicos hizo una reseña completa en su portal sobre la historia de nuestra representante que en su primera carrera recibió una calificación de 64,80 puntos que logró anular en su segunda intervención en la que logró el 88.00 que la puso en la pelea hasta el final.

Queen Villegas: biografía de la rider colombiana

Oriunda de Buga, Valle del Cauca, y siempre aficionada al deporte, Queen Villegas nunca había practicado el BMX hasta el año 2016. En ese entonces, ella y su hermana gemela Liz comenzaron a tomar clases de baile, y en el camino a la academia veían cómo se remodelaba una pista de BMX en el parque El Vergel, cerca de su casa. Un día, Queen decidió probar la pista con su primo y montó una bicicleta por primera vez. Quedó tan entusiasmada con la experiencia que al día siguiente regresó con su hermana, y desde ese momento, ambas se dedicaron de lleno al BMX.

Queen comenzó su carrera en el BMX Dirt Jump y BMX Racing, pero fue en la modalidad Freestyle donde encontró su mayor éxito. Su pasión por la bicicleta y su determinación la han llevado a obtener grandes resultados.

Una pieza clave en el éxito de Queen ha sido su hermana gemela, Lizsurley Villegas. Ambas comparten no solo un vínculo familiar, sino también una profunda conexión en el deporte. Liz ha sido una fuente constante de apoyo y motivación para Queen, especialmente durante las competencias.

Aunque Liz ha enfrentado lesiones que le han impedido competir en algunos eventos, su presencia y ánimo desde el borde de la pista han sido cruciales para el rendimiento de Queen. Algo de eso se vio en Budapest, en la última parada de la Series de Clasificación Olímpica (OQS por sus siglas en inglés de Olympic Qualifier Series), donde Liz estuvo al lado de su hermana. “Soy casi como otra entrenadora”, dijo Liz entre risas a Olympics.com.

Queen compite en nombre de las dos y admite que tener a su gemela en la posición de los entrenadores es algo que le está haciendo volar. “Cuando ella compite, yo siento lo que siente ella. Y lo mismo al revés. Es muy loco porque ella sabe qué decirme para hacerme sentir mejor porque siente lo que siento. Siempre que ella me habla, me siento cómoda; me hace sentir que puedo lograrlo todo”, cuenta Queen para Olympics.com.

“Me siento muy orgullosa y feliz de poder dar ejemplo para todas las mujeres que pueden hacer este deporte, que no es solo para los hombres, sino para las mujeres también”, le dijo a el colombiano.com.

Con cada truco y salto, Queen Villegas no solo busca títulos, sino también inspirar a una nueva generación de deportistas. Su historia de esfuerzo y éxito es un testimonio del potencial y la pasión que existe en el BMX Freestyle colombiano.

Clasificación final del BMX Freestyle en Paris 2024

1. Yawen Deng (CHN) | 92.60

2. Perris Benegas (USA) | 90.70

3. Natalya Diehm (AUS) | 88.80

4. Queen Saray Villegas (COL) | 88.00

5. Macarena Pérez (CHI) | 84.55

6. Iveta Miculycova (CZE) | 82.30

7. Jiaqi Sun (CHN) | 70.80

8. Hannah Roberts (USA) | 70.00

9. Laury Perez (FRA) | 64.30