Carlos Antonio sacó del aire a presidente de club que estaba cantando la tabla por malos arbitrajes

César Guzmán, presidente de Patriotas, tuvo una acalorada intervención en el programa Planeta Fútbol, al punto que Carlos Antonio Vélez optó por cortarlo y sacarlo del aire para que no se comprometiera más por su estado de alteración.

Todo esto se dio después de las polémicas arbitrales que se dieron en el partido entre Águilas Doradas y Patriotas en donde un árbitro con poca experiencia fue designado y dejó muchas dudas.

Al respecto, el dirigente habló en el espacio radial en donde se fue soltando y descargando contra las personas que manejan el arbitraje en Colombia.

Patriotas no confía en el juzgamiento arbitral

De entrada, César Guzmán advirtió que “lo que está sucediendo desborda todas mis capacidades de poder contenerme. Lo que sucede alrededor de Patriotas en esta Liga es muy preocupante. Estamos dentro de los más perjudicados con las decisiones arbitrales y condiciona nuestra posición en la tabla en donde luchamos por el descenso”.

“Acudí a la comisión técnica arbitral y el señor Ímer Machado, de manera personal, me advierte que sí hubo equivocación en los dos primeros partidos (....) y ahora manda un árbitro novato tuvo hasta cuatro fallas graves para nosotros”, reveló.

Con todo esto, “Patriotas no confía en la honorabilidad del juzgamiento del fútbol colombiano en la cancha porque ya tantas fallas no son casualidades. Esto está predestinado y en algún lugar se está definiendo el desarrollo y resultado de los partidos que no es en una cancha de fútbol”.

“Hemos perdidos muchos puntos por decisiones arbitrales que hoy tendría a otro en el descenso. No hay honorabilidad en los fallos del arbitraje”, añadió.

Incluso, sentenció que “si tenemos que irnos del fútbol nos vamos de una vez, pero con nuestro silencio no podemos dar patente de corso a que se sigan cometiendo estas bellaquerías. Son unos facinerosos. Es imposible que siga sucediendo esto acá. Asumimos las responsabilidades que sean”.

Carlos Antonio Vélez sacó del aire a César Guzmán

Al escuchar ese tono, el analista lo cortó y señaló: “Doctor Guzmán, le agradezco mucho. Prefiero sacarlo del aire porque él ya está en la calentura total y puede decir algo más que lo puede perjudicar. Prefiero terminar acá. Ha puesto en duda la honorabilidad de los que cree le van a sacar el equipo. Con nombre propio dice que Ímer Machado le acepta en privado los errores”.

De esta manera, Carlos Antonio Vélez prefirió sacar del aire a César Guzmán para frenar la calentura del presidente de Patriotas que anda bastante alterado.