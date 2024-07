Ricardo Orrego ‘se hizo un ocho’ cuando llegó tremendo carro durante cubrimiento de París 2024

Hay varios deportistas colombianos participando en los Juegos Olímpicos que están dejando el nombre de nuestro país en alto, y además, aspiran a conquistar una medalla. Ante esto, tanto Caracol como RCN adquirieron derechos para transmitir los diferentes eventos y para ello enviaron a un grupo de periodistas para realizar el cubrimiento de estas justas.

En el caso del Canal Caracol, el equipo lo lidera Ricardo Orrego, quien casi no logra abrir el carro que llegó a recogerlo tras un evento en París 2024.

Ricardo Orrego ‘se hizo un ocho’ cuando llegó tremendo carro Francia durante los Juegos Olímpicos

El encargado de ‘hacer quedar mal’ a Ricardo Orrego fue Juan Felipe Jaramillo, quien compartió a través de sus historias de Instagram, que tras un cubrimiento para el Canal Caracol, los periodistas, con mucho equipaje en sus espaldas, solicitaron un servicio de Uber, cuando llegó un Tesla.

Tal parece que a todos les llamó mucho la atención el automóvil que llegó a recogerlos, al punto que Jaramillo dio a conocer la anécdota, mientras se burlaba de Ricardo Orrego.

“Les duelen los pies. Que no más metro, que no más bus, les pedí un Uber y llegó un Tesla para que le manden fotos a la familia. No puede ni abrirlo, vea”, dijo Juan Felipe, mientras soltaba la risa junto al mencionado Ricardo.

