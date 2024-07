Técnico de Nacional confirmó cuándo será el debut de Ospina y los hinchas ya están preparándose

Técnico de Atlético Nacional confirmó cuándo será el debut de David Ospina. En una charla con la prensa, Pablo Repetto se refirió al futuro de Ospina, pues los hinchas del ‘Verdolaga’ están deseando verlo nuevamente defendiendo su arco. Afortunadamente, las palabras del entrenador argentino fueron contundentes y acabaron con la incertidumbre de la hinchada.

Este 27 de julio de 2024, minutos antes del pitazo inicial del partido Once Caldas VS. Nacional, el cual terminó en victoria 2-0 del ‘Blanco, Blanco’, Pablo Repetto habló para los micrófonos de Win Sports. Aunque la mayor parte de la charla estuvo enfocada en el partido contra el Once, a Repetto le preguntaron cuándo será el debut de David Ospina, pues algunos hinchas esperan verlo atajando contra el equipo caldense. El DT argentino respondió confirmando que el debut de Ospina seguramente será el próximo martes 30 de julio de 2024, en el partido contra La Equidad por la Fecha 9 de la Liga BetPlay 2-2024.

“Yo también lo estoy esperando. Estamos dentro del plazo. Hoy quizás no lo ven. Pero el martes seguramente va a estar. Esto es consensuado, no es un capricho mío o del jugador. Es un análisis que hacemos ente todas las partes porque buscamos lo mejor para el equipo”, Pablo Repetto

