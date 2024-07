Luisa Blanco no pasó a la final de gimnasia artística por puntos: una regla desconocida ‘hizo el milagrito’

A Luisa Blanco no le dieron los puntos para ser finalista en gimnasia artística, pero una particular regla de los Juegos Olímpicos de París 2024 la ayudó. Aunque tuvo una actuación sobresaliente, Luisa no hizo el puntaje necesario para estar entre las mejores de su disciplina. Sin embargo, una normativa de la competencia jugó a su favor, por lo que tendrá una nueva chance de ganar medalla o diploma olímpico.

El 28 de julio de 2024, se realizaron las rondas clasificatorias de gimnasia artística. En una jornada destacada por la impresionante actuación de Simone Biles, Luisa Blanco se presentó y sorprendió a todos los colombianos. Ella consiguió el último de los 24 lugares disponibles para la competencia por las medallas olímpicas. El puntaje total de Blanco fue de 51.698, distribuidos de la siguiente manera.

Salto: 13.466

Barras Asimétricas: 12.833

Barra de equilibrio: 12.766

Piso: 12.633

Con dicho puntaje total, Luisa Blanco quedó en el puesto 30 de la clasificación. Por ende, en principio, quedó eliminada. Sin embargo, una particular norma de los Olímpicos dejó sin cupo a las deportistas que ocuparon los puestos por delante de ella.

¿Por qué Luisa Blanco clasificó a la final de gimnasia artística?

Por delante de Luisa había cuatro japonesas, tres estadounidenses, tres mexicanas, tres brasileñas y tres canadienses. Según la normativa de la competencia, entre las 24 finalistas solo puede dos representantes de cada país. Esto quiere decir que, a pesar de ser mejores que Luisa Blanco en puntos, una gimnasta mexicana, una brasileña, una estadounidense, una canadiense y dos japonesas, perdieron su lugar.