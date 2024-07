Hinchas del Medellin insultaron sin piedad a un jugador del Junior y él no se quedó callado

Partido Medellin vs. Junior en 2024

Hinchas del Independiente Medellín insultaron a un jugador del Junior y él no se quedó callado. El enfrentamiento ente el ‘Tiburón’ y el ‘Poderoso’ no dio mucho de qué hablar por las emociones en los arcos, ya que el partido quedó empatado y sin goles. Debido a esto, un particular episodio, que pasó desapercibido para quienes vieron el duelo en televisión, provocó comentarios entre ambas hinchadas.

En el segundo tiempo del partido contra el Medellín, Yairo Moreno entró al campo para intentar darle el gol de triunfo al Junior. Como es bien sabido, Moreno acabó de llegar al equipo barranquillero y su exequipo, precisamente, era el Medellín. Debido a esto, cuando estaba entrando a la cancha del Estadio Atanasio Girardot, Yairo recibió insultos y silbidos de la tribuna. Algunos videos grabados desde el estadio mostraron el tenso momento.

El mensaje de Yairo Moreno.

El 28 de julio de 2024, un día después del partido, Yairo Moerno usó su cuenta de Instagram para enviarle un claro mensaje a los hinchas del Medellín. Con una sencilla frase, Yairo le restó importancia a los insultos que recibió y señaló que está muy bien en el Medellín. De hecho, la publicación estuvo acompañada de la canción ‘En Barranquilla me quedo’, tema icónico que reforzó el sentido del mensaje.

“Harás enojar a mucha gente cuando empieces a hacer lo que sea mejor para ti”, Yairo Moreno

