A Nacional no le dieron un penal evidente contra el Once Caldas y sus hinchas ‘estallaron’

Partido Once Cladas vs. Atlético Nacional en 2024

Los hinchas de Atlético Nacional se indignaron por una escandalosa jugada de penal contra el Once Caldas. Debido a que sufrió en el primer tiempo del partido, la jugada, que pudo significar el primer tanto del ‘Verdolaga’, dio mucho de qué hablar. Es que, para la gran mayoría de la hinchada verde, el penal era tan claro que no entendieron la forma cómo el árbitro manejó la acción.

PUBLICIDAD

Antes de llegar al minuto 30 del partido, cuando Once Caldas ganaba 1-0, ocurrió la jugada que los hinchas de Atlético Nacional reclamaron como penal a su favor. Estando dentro de su área, Jaider Riquett, defensa central del Once, disputó la pelota con Andrés Felipe Román. En medio del forcejeo, Riquett fue al suelo y, accidentalmente, tocó el balón con la mano. Como el movimiento de Jaider no fue muy natural y el contacto claro, los jugadores e hinchas de Nacional reclamaron penal a su favor.

Sorpresivamente, el árbitro señaló falta en ataque, decisión controversial, y el posible penal pasó desapercibido. Aunque muchos esperaban que el VAR apareciera, el juego continuó y la polémica ‘estalló' en las redes sociales.

Once Caldas le ganó a Atlético Nacional.

Once Caldas le ganó 2-0 a Atlético Nacional en la Fecha 3 de la Liga BetPlay 2-2024. Con goles de Iván Rojas y Alejandro García, el ‘Blanco Blanco’ hizo respetar la casa. El ‘Verdolaga’, por su parte, perdió el invicto, pues había ganado los tres partidos que había disputado en la Liga. Cabe señalar que Once Caldas ha logrado nueve puntos en las tres jornadas disputadas en la competencia.

>>Más novedades del fútbol colombiano en ComuTricolor<<