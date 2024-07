Un sueño que terminó en pesadilla: Colombiano denuncia estar arrestado por error tras la final de la Copa América

La organización en la final de la Copa América fue todo un caos, pues miles de aficionados intentaron meterse a la fuerza para presenciar el partido de Colombia vs Argentina, hecho que la seguridad no pudo controlar, por lo que el partido fue retrasado más de una vez.

Han pasado doce días de dicho compromiso y un colombiano denuncia que fue arrestado sin justa causa y nada que le solucionan.

El sueño terminó en pesadilla: Colombiano denuncia ser arrestado por error en la final de la Copa América

La encargada de dar a conocer la historia fue la esposa, Julieth Ramírez, quien llegó junto a Luis Beltrán a Estados Unidos hace cinco años, y no querían perderse una cita tan importante con el equipo de su país, por lo cual, adquirieron las boletas, sin imaginar cómo terminaría la historia.

La mujer contó que en medio del tumulto que se presentó, guardias de seguridad agredieron a su esposo y lo arrestaron bajo dos cargos, que según ella, nada tienen que ver con la realidad:

“El policía sale, abre la puerta y entra a mi esposo a la fuerza, lo tira al piso y se le pone encima de su espalda. Él tiene problemas en la columna y le decía que lo estaba asfixiando y que no podía sacar el brazo, pero el policía solo le decía que se dejara arrestar. A él le ponen dos cargos que son, tratar de ingresar ilegalmente al Hard Rock Stadium por la fuerza y otro que dice que intentó distraer a un policía para que no arrestaran a otra persona”.

Horas después del partido, contó, que muchas personas fueron puestas en libertad nuevamente, pero Luis no hacía parte de este grupo:

“Esperé a mi esposo, a ver si lo soltaban y nunca lo soltaron. Él se comunica conmigo a la una de la mañana, y me dijo que había sido arrestado y que no sabía por qué”.

Es así que Julieth ahora está intentando recaudar 10.000 dólares para pagar la fianza de su marido, pero no sin antes interpelar por la injusticia que están viviendo:

“El abogado va a desestimar los cargos porque no tienen fundamentos, no tienen pruebas, solo se ve cuando lo tienen arrestado y cuando está en el piso. El reporte dice que el policía vio que iba a entrar a la fuerza y que él no le mostró las boletas”.