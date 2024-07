Periodista de Caracol dijo que Jhon Duque está pensando en retirarse por su salida de Atlético Nacional

Luego de dos años y seis meses, Jhon Duque se despidió de Atlético Nacional y su futuro es una incógnita, pues aunque hay rumores de equipos que estarían interesados en contratarlo, un periodista de Caracol dijo que el futbolista de 32 años está considerando abandonar de la profesión.

En primer lugar, es necesario señalar que al mediocampista se le acabó el contrato con el conjunto ‘Verdolaga’ porque Pablo Repetto demostró que no lo tendría en cuenta para su proyecto, especialmente por sus constantes lesiones que le han impedido tener la regularidad que muchos esperaban con su llegada.

Sin embargo, parece que el proceso de desvinculación de la institución paisa sucedió muy rápido y por esa misma razón, él todavía no sabe qué será de su carrera a partir de ahora:

“Todavía no he contemplado nada todavía, fue algo que me cogió fuera de base porque uno ya empieza a hacer ciertos planes, estaba muy acomodado, ahora debemos esperar y mirar que se viene en el camino. Yo había hablado con el técnico hace un tiempito, me dijo que no me iba a tener muy en cuenta y le dije que me podía decir antes cuando se supo de los otros compañeros. La idea era quedarme, pero llegamos a un acuerdo y finalizamos el contrato”

De hecho, el periodista de Caracol Radio, Sebastián Vargas, dijo que Jhon Duque está tan triste luego de salir del conjunto ‘Verdolaga’ que hasta ha pensado en retirarse del fútbol profesional, aunque también dijo que evalúa opciones para regresar a Bogotá

“Jhon Duque, está muy golpeado con la salida de Atlético Nacional, dejó en duda su continuidad como futbolista profesional. También quiere estar cerca a su hijo que vive en Bogotá”.