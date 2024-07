Esta es la grave lesión con la que correrá Mariana Pajón en París 2024: ¿Será el final de su carrera?

La tres veces medallista olímpica, Mariana Pajón, participará por cuarta vez en los Juegos Olímpicos para la edición en París, un lugar muy especial para ella, pues su esposo es francés, en dicho país le pidió matrimonio y gran parte de su familia vive allí.

PUBLICIDAD

No obstante, la bicicrossista ha sufrido varias caídas que le representan una grave lesión.

Esta es la grave lesión con la que correrá Mariana Pajón en París 2024

La antioqueña completó un nuevo ciclo Olímpico y aunque es consciente que está en un punto de mucha madurez, también sabe que llega ‘entre algodones’ por cuenta de las caídas que sufrió tanto en entrenamientos como en competiciones anteriores:

“Yo me siento muy bien, la preparación ha sido muy positiva, he crecido muchísimo como deportista, la madurez y las experiencias me van a ayudar para llegar a estos Juegos Olímpicos de la mejor manera. He dado el 100% en los retos importantes que he tenido y los he sacado adelante. Todo muy bien”.

“Me fracturé el codo, así que tengo en este momento una lesión grande por una caída que tuve en el campeonato mundial, también me fracturé los ligamentos en uno de los dedos y otras cositas más, pero vamos mucho mejor”.

¿Será el final de su carrera?

Aun así, la mejor deportista colombiana en unos Juegos Olímpicos de la historia dejó claro que no terminará su carrera en París 2024, pues seguirá compitiendo luego de estas justas, e incluso, se animó a soñar con las próximas Olimpiadas.

“Después de Juegos Olímpicos seguiré compitiendo, se viene otro semestre importante de carreras, de pronto un nuevo ciclo Olímpico, por ahora, seguir disfrutando. Mi vida no se parte después de Juegos Olímpicos, quiero que la gente vea una luchadora, que no se rinde sin importar la situación y que lo consigue”.