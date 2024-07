“No se lo explican”, Carlos Antonio Vélez quedó sorprendido con la victoria de Nacional

Carlos Antonio Vélez se mostró sorprendido por la victoria de Atlético Nacional ante Millonarios y dijo que el cuadro antioqueño tendría que jugar mejor, al punto que ni al interior del equipo se deben explicar cómo es que ganan.

El cuadro Verdolaga se impuso 2-1 como visitante ante el cuadro Albiazul en El Campín, después de haber derrotado a América en casa, pero “en ambos casos el empate debió ser el resultado real”, dijo el analista.

Pese a no desplegar un gran fútbol, al equipo dirigido por Pablo Repetto le ha alcanzado para ganar los tres partidos del campeonato que ya lidera.

Carlos Antonio no gusta del fútbol de Nacional

Tras el partido adelantado de la fecha 6 de la Liga Betplay Dimayor 2024-II, el periodista escribió unas palabras de reflexión, dejando claro que son victorias inexplicables.

“Nacional gana pero me imagino q los q entienden el juego adentro del equipo no se lo explican. El clásico intercity fue más peleado q jugado. Por ratos de punta y para arriba. Millos tampoco está bien. Cambió el buen juego del pasado por luchar y correr. Con esa defensa no se puede jugar con bloque alto. La espalda es una tentación para el juego al espacio del rival. Con tantos jugadores de experiencia y condiciones Nacional tendría q jugar mejor. Ante un rival con 10 se amontonó y no gestionó el resultado hasta q le empataron y luego un penal, que fue gracias a una imprudencia de Banguero y un “pase al rival” de Alfonso, ganaron como contra el América sobre la bocina y sin hacer más méritos q el adversario. En ambos casos el empate debió ser el resultado real. Pero así es el juego. Y de Gallito q le puedo decir? Q es mejor VAR q juez de campo.. ya está!”, señaló.

Pese a los 9 puntos obtenidos en los 3 partidos jugados por Atlético Nacional, Carlos Antonio Vélez no cree que haya merecido tanto.