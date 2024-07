“Mal información”: Yoreli Rincón se defendió tras una polémica que se armó en redes con Catalina Usme

Yoreli Rincón es una de las mejores futbolistas que ha tenido nuestro país en toda la historia, pero no volvió a ser convocada a la Selección Colombia por un presunto veto que parece ‘un secreto a voces’, pues en su regreso al fútbol colombiano con Atlético Nacional fue de las más destacadas.

De hecho, ella dejó claro que fichó por el conjunto ‘Verdolaga’ para estar más cerca de la ‘Tricolor’ de cara a los Juegos Olímpicos, aunque una vez más, se quedó por fuera de la lista, hecho que no impidió que ella estuviera pendiente del debut del equipo contra Francia, sino que hasta se tomó el tiempo de responder a una polémica.

Yoreli Rincón se defendió tras una polémica que se armó en redes con Catalina Usme

Para entrar en contexto, redes sociales han surgido muchos comentarios negativos contra Catalina Usme, pero no por nada relacionado a su nivel dentro del terreno de juego, sino porque ‘se lavó las manos’ cuando le preguntaron sobre vetos a futbolistas en la Selección Colombia:

“Eso es un tema que no nos compete a nosotras. Yo nunca he escuchado de temas de vetos en la Federación. Es un tema que hemos hablado muchas veces y realmente no nos compete. Hay un cuerpo técnico y una dirigencia que son los que al final deben elegir las jugadoras y nuestro rol es solo jugar”.

Ante esto, muchas personas dejaron claro que preferirían ver a Yoreli Rincón en la Selección Colombia que a Catalina Usme, aunque hubo alguien que trajo a colación los Juegos Olímpicos de Río 2016 para decir que Yoreli tampoco hizo nada en dichas justas

- “Con está lorosa o sin ella iba pasar lo mismo , en rio también fueron a pasear con ella”, le escribieron a Yoreli

Fue entonces cuando llegó la intervención de la misma futbolista para desmentirlo:

“Señor en Río yo tampoco estuve ojo la mal información”