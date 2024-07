Millonarios y Atlético Nacional se verán las caras este miércoles 24 de julio a partir de las 8:10 de la noche en el estadio Nemesio Camacho El Campín, donde ambos equipos buscarán la victoria, no solamente por los tres puntos, sino por el honor de ganar uno de los clásicos más importantes de nuestro país.

PUBLICIDAD

Por supuesto, los seguidores del fútbol colombiano están muy atentos a este duelo porque promete ser un gran duelo lleno de grandes figuras. Sobre el tema, Óscar Córdoba habló de los dos porteros que hacen parte de la ‘Tricolor’.

Óscar Córdoba considera que David Ospina debe ser titular, pero no dijo lo mismo de Álvaro Montero

El exfutbolista de la Selección Colombia llenó de elogios a David Ospina y dejó claro que no solamente lo ve como el titular del conjunto ‘Verdolaga’, sino que también cree que debería ser el capitán:

“Uno ve el caso de David Ospina, viene de la Selección, tuvo unos días de descanso, no se pierde la condición física, es la contratación estrella para Atlético Nacional, lo normal es que llegue, se ponga los guantes y hasta me podría equivocar que sea el capitán del equipo, por trayectoria, mayor cantidad de partidos en la selección Colombia, fue jugador de Atlético Nacional, no se fue por malo sino por bueno, tiene todos los elementos para llegar, pedir la banda de capitán y salir con el banderín”.

Respecto al guardameta de Millonarios, Córdoba aseguró que su titularidad está en riesgo, no tanto por su nivel, sino por la llegada de Iván Arboleda, que podría significar su salida:

“En el caso de Álvaro Montero, habrá que ver en qué condición está internamente la competencia. Está bien, es el arquero de la Selección, pero le trajeron un muy buen arquero de nivel internacional para una posible transferencia, entonces no sabemos si ya hay algo conversado con Montero y por eso trajeron a Arboleda cubriéndose la espalda. Hay que entender claramente lo que está pasando a la interna de Millonarios”.

Cabe resaltar que Álvaro Montero no hace parte de la lista de convocados de Millonarios para el partido frente a Atlético Nacional, mientras que David Ospina sí estará en el encuentro.