Junior podría quedarse sin su arquero porque desde el Grupo City quieren comprar a Santiago Mele

Santiago Mele fue una de las figuras de la décima estrella que alcanzó Junior de Barranquilla durante el segundo semestre del año pasado. Por supuesto, esto hizo que la afición se encariñara con él, pero la mala noticia para ellos es que ahora podría marcharse del equipo porque un equipo del Grupo City quiere comprarlo.

El programa de YouTube ‘100% Tiburón’, donde trabajan Víctor Romero, Paolo Arenas y Oswaldo Ruíz Madachi, tuvo como invitado al periodista uruguayo Sebastián Giovanelli, quien habló sobre el interés del Girona en contratar al portero de la Selección, porque uno de sus guardametas podría marcharse.

“El propietario del Girona quiere comprar la ficha de Santiago Mele porque va a haber un movimiento de arqueros. Uno de los arqueros de Girona va a ir al Southampton de Inglaterra. Va a quedar un cupo en este equipo, donde han recalado varios uruguayos”

Conforme a la información del periodista, Mele estaría dispuesto a irse de Barranquilla para jugar en Europa, pero será necesario que llegue una oferta de gran valor para que el ‘Tiburón’ considere en dejarlo ir:

“Tanto Mele como su representante, no ven con malos ojos el regreso del arquero al fútbol europeo, para ir a la liga española.

Junior compró el pase a plaza colonia por un millón y medio de dólares, con lo cual, me imagino que como está rindiendo hoy en Colombia, no creo que lo quierean vender, excepto que el grupo City ponga un dinero importante del cual seguramente Junior va a tazar al jugador.

Si me preguntan, es difícil que hoy Santiago Mele salga a cualquier lado, excepto que apareza una oferta grande, que a Junior le permita hacer un buen negocio y traer un arquero del nivel de Mele, porque es un jugador muy importante y no creo que lo regalen así no más”.