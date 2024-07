“Ya sabe que quiero estar ahí”: Jefferson Lerma le dejó su mensaje a Tulio Gómez sobre América

Jefferson Lerma fue uno de los mejores jugadores de la selección Colombia durante la Copa América 2024 y sus dos goles son la prueba de ello. Por supuesto, ahora está en uno de los mejores momentos de su carrera en la Premier League, pero no descartó un regreso en el futuro al FPC y tiene claro los dos equipos a donde volvería.

El mensaje de Jefferson Lerma a Tulio Gómez por el América: “Ya sabe que quiero estar ahí”

En primer lugar, Jefferson Lerma dejó claro que su gratitud con el Atlético Huila es tan grande, que le gustaría volver a vestir su camiseta antes de poner fin a su carrera, especialmente porque siempre lo han apoyado:

“Tengo demasiada gratitud con el Atlético Huila porque fue el equipo que me dio la oportunidad, me abrió las puertas de ser Jefferson Lerma a nivel global, entonces eso significa mucho para mí y sé lo feliz que ellos están de que yo haya salido de ahí. Siempre me han apoyado y siempre han estado ahí, entonces eso ha sido muy bonito”.

Sin embargo, Lerma fue sincero al decir que es seguidor del América de Cali y por esa razón le gustaría vestir sus colores cuando regrese a nuestro país:

“América de Cali porque soy muy hincha, entonces me gustaría tener esa sensación de hincha a jugador del equipo de mis amores”.

Aunque el futbolista de la selección Colombia hizo hincapié en que todavía no quiere regresar al fútbol colombiano, ya le avisó a Tulio Gómez, máximo accionista del equipo, que le gustaría llegar:

“Ahora mismo no pienso volver, pero ya sabe que quiero estar ahí en algún momento de mi vida. Incluso me enviaron dos camisas del América, una a Estados Unidos y otra a mi casa, la verdad que muchas gracias, lo valoro mucho y Dios permita que en el camino podamos encontrarnos y disfrutar”.