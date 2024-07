“No ve la hora de irse”, Falcao volvió a dar papaya con otra foto y se la montaron de nuevo

Radamel Falcao García es la gran estrella del fútbol colombiano, por su extenso recorrido, y tras su llegada a Millonarios vive generando noticia por todo lo que pase respecto a él.

Precisamente, algo que han aprovechado muchos los seguidores del FPC son las fotografías que le han tomado y que han coincidido por gestos del futbolista que despiertan todo tipo de comentarios.

En su primera presentación en el estadio Nemesio Camacho El Campín, El Tigre posó junto a Cristian Zapata y allí volvió a ser la comidilla de muchos.

Foto de Falcao despierta risas

Falcao y Cristian Zapata

Ya había sido tendencia la imagen de su primer momento junto a los compañeros en un hotel de concentración y ahora repitió ese gesto que lo caracteriza y muchos le buscan el lado jocoso.

En los pasillos del estadio se encontró con su excompañero de Selección Colombia, Cristian Zapata, con el que posó para una fotografía, pero Radamel quedó con una cara de asustado que muchos no perdonaron.

En el abrazo de amigos se ve al defensor bastante feliz y sonriente, mientras el atacante samario lució con cara de angustia.

Esta imagen ha dejado todo tipo de comentarios, tipo: “Mi falca no lleva ni un mes en el efepecé y ya no ve la hora de irse”, “las fotos de Falcao pintan para stickers”, “Falcao: “¿Pa que me meti a este chuzo?” y muchos más.

Hasta en el humor está aportando el bueno de Radamel Falcao García en su paso por Millonarios y el fútbol colombiano.