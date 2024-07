“No hay contratos”, América frenó en seco con el tema de sus nuevos socios

América de Cali frenó en seco y ahora advirtió que no ha sellado ningún tipo de acuerdo con terceros que quieren realizar potenciales negocios en el club.

Pese a que hace unos días habían anunciado una “nueva asociación con el GRUPO CALTAC, liderado por sus CEO y fundadores, los hermanos Ítalo - Venezolanos José Antonio y Carlos Recine. GRUPO CALTAC es un proveedor líder de soluciones en hidrocarburos, construcción, turismo, alimentos, seguros, banca y finanzas”, ahora manifestaron que no hay nada definido.

Sobre dicha asociación se había anunciado incluso que se propondría a Carlos Recine como presidente del club y a Marcela Gómez Giraldo como vicepresidenta del club.

América advierte que no ha cerrado acuerdos con terceros

“América de Cali S.A. en Reorganización se permite comunicarle a sus hinchas y a la opinión pública en general que, de acuerdo con nuestras políticas corporativas, cualquier tipo de vinculación con terceros debe cumplir los lineamientos internos de la organización, así como los de las entidades de control correspondientes, de conformidad con establecido en la ley. lo

Actualmente, nos encontramos en un proceso de debida diligencia con terceros interesados en realizar potenciales negocios con nuestra institución.

Sin embargo, es importante aclarar que, a la fecha, el Club: (i) no ha suscrito actos o contratos de algún tipo con esos interesados; (ii) no ha recibido dineros o inversiones provenientes de esos terceros, y (iii) no ha realizado algún tipo de cambio en su estructura administrativa.

En caso de que una situación como la descrita anteriormente ocurra, se deberán seguir los procesos establecidos en los estatutos sociales de nuestra institución, y en los establecidos en la ley, y, por supuesto, se informará a los accionistas y a la opinión pública lo correspondiente.

América de Cali S.A. en Reorganización”.