“En las mismas 🤬🤬”, Tulio Gómez echó mientes tras la derrota de América vs Nacional

La derrota de América de Cali en su visita ante Atlético Nacional desató la molestia de Tulio Gómez, máximo accionista del cuadro Escarlata que se desahogó públicamente por su inconformidad con el arbitraje.

En la segunda jornada, el cuadro antioqueño se impuso 2-1 a los Diablos Rojos en el estadio Atanasio Girardot en una remontada que se dio en cuestión de minutos.

La visita lo ganaba por intermedio de Duván Vergara, sin embargo, un gol de William Tesillo igualó y tras una discutida mano en defensa, Edwin Cardona pateó para poner el 2-1.

Tulio Gómez se desahogó contra el arbitraje

Precisamente esa última acción en la que el balón le dio a Edwin Velasco y determinó que Andrés Rojas decretara el penal, hizo que el dirigente estallara en redes sociales, algo por lo que ya lo habían sancionado.

Lo hizo compartiendo el análisis del exárbitro Wilmer Barahona que sentenciaba: “@nacionaloficial vs @AmericadeCali. Árbitro: Andrés Rojas. Var: Keiner Jiménez. Minuto 85: El var llama para corregir el error, Rojas no recibió el salvavidas, no puede ser mano sancionable, un jugador que intenta dar la espalda al balón y tiene el brazo en posición natural”.

Con una captura de pantalla de eso, escribió: “Seguimos en las mismas 🤬🤬”.

Desahogo de Tulio Gómez contra el arbitraje al sentirse afectado tan solo en la segunda jornada del campeonato.