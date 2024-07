Jugador internacional de Millonarios confesó que todavía no se cree que esté jugando con Falcao

Millonarios se sigue reforzando y ha traído talento desde varios lugares del mundo de cara al segundo semestre del 2024. Para sus hinchas, el conjunto embajador está teniendo uno de los mejores mercados de fichajes de los últimos años y está armando una de sus mejores nóminas de este siglo con la que esperan, por supuesto, salir campeones de la Liga BetPlay 2024 – 2. Los refuerzos han sido varios y, obviando a Radamel Falcao García, han llegado jugadores de renombre en el futbol nacional e internacional, es más, una revelación de la Copa América 2024 llegó al conjunto millonario.

Se trata del panameño Jovani Welch, quien destacó con su importante papel en la Copa América del 2024 en la que su selección logró una participación histórica, llegando a cuartos de final enfrentando a Colombia. Aunque ese partido terminó 5 – 0 a favor del combinado tricolor, el seleccionado panameño, del que hizo parte Welch, salió con la cabeza en alto ya que lograron la clasificación en un grupo que compartían con Uruguay y Estados Unidos.

¿Qué dijo Jovani Welch de Falcao?

El panameño Jovani Welch aseguró para un medio de su país que el anuncio de la llegada de ‘El Tigre’ Falcao a Millonarios fue determinante para tomar la decisión de llegar a Colombia. “Yo escuché que Falcao iba a Millonarios y claro, tomé la decisión. Nunca me imaginé en mi vida jugar con un jugador de ese nivel. Yo lo veo todos los días y me le quedo mirando fijo y no lo puedo creer. Me ha ayudado mucho a crecer futbolísticamente”, confesó el buen jugador panameño.

“A veces trato de hablarle pero la verdad me da ‘penita’ porque es un jugador muy grande y respetado, aquí en todo lado de aplauden y la verdad es de admirar”, aseguró Welch. De igual forma, el panameño también fue cuestionado por su relación con el goleador y su opinión sobre él, “Falcao es accesible, claro, es muy serio, pero también hace joda, es humilde, molesta, es muy serio”.