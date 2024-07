“No veo lo que tengo atrás”, Mbappé fue clarito en sus declaraciones en español en Real Madrid

Kylian Mbappé ya fue presentado en sociedad con Real Madrid y allí sorprendió a muchos con su español fluido y con varias frases que hacen eco, como que él nunca mira hacía atrás y que no le importa el número que lleve.

Un pequeño debate se dio acerca del dorsal que usará, luego de conocerse que vestirá el número 9.

Allí, un periodista lo cuestionó que se le vaticinaba con el número 10, algo que él mismo descartó, respetando a quien lo tiene.

Mbappé no se afana por ningún número

“¿Quién dice que yo quería el número 10?”, interrumpió de inmediato el jugador francés al periodista.

Agreagandpo: “Tenemos un número 10 que es Luka Modric. Balón de Oro y ganador con el Madrid. Estoy orgulloso y feliz de estar cerca de él en el vestuario. Es un placer para mí”

“El dorsal no es importante para mí. No veo lo que tengo atrás. Únicamente veo lo que tengo adelante que es la portería y el gol, todo. El número está atrás y no es importante. Puedo jugar con el 22, 29, 48 y no veo nada. Para mí es igual”, explicó.

“Seguro el número 9 es importante para la historia de Real Madrid y para mí es un honor ser parte de ellos, pero para mí el número es indiferente”, finalizó al respecto.

Así, Kylian Mbappé dejó claro que a él solo le importa mirar para adelante y que para atrás asustan en el nuevo ciclo de su carrera profesional, ahora con Real Madrid.