“Borré es un gran error”, Vélez expuso los errores de Lorenzo en derrota de Colombia

Carlos Antonio Vélez analizó lo que fue la derrota de la Selección Colombia en la final de la Copa América ante Argentina y dejó claro que los cambios hechos por Néstor Lorenzo perjudicaron al combinado nacional, en especial el ingreso de Rafael Santos Borré que nada aportó.

En el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos, la Albiceleste se terminó quedando con el título con un gol de Lautaro Martínez en el segundo tiempo extra y dejó a la Tricolor con la ilusión en la puerta.

Más allá de exponer la buena campaña del equipo, el experimentado periodista sentenció que se pudo obtener algo más, pero los cambios perjudicaron.

Carlos Antonio Vélez reprochó los cambios de Colombia en la final

Al respecto, sentenció que “el profe Lorenzo se demoró muchísimo para hacer los cambios. Demasiado. Parecía que estaba guardando para el tiempo extra antes de terminar el partido en los 90′ y había jugadores que se arrastraban por la cancha, como Ríos, Lerma y James”.

“Había que tomar decisiones, pero desde antes, no tan tarde. Igual, las adopta, pero, por ejemplo, en el caso del punta se equivoca. Tiene a Sinisterra que es explosivo ante una pareja de centrales que Córdoba había desgastado, era alguien con potencia y no un jugador como Borré que actúa por derecha o por atrás y que no tiene confianza”, añadió.

Reforzando que “entró Borré y es un gran error que él va a tener que corregir. No es Borré el jugador número 12″.

“El error fue demorar los cambios y cuando se hicieron fueron mal hechos. Scaloni le ganó la partida con sus suplentes de categoría”, reforzó en su tesis.

Añadiendo que “cuando llegaron los rivales importantes como Uruguay y Argentina, aflojamos y volvieron los baches que no se habían dado en juegos anteriores. Eso también lo sintió James que fue borrado contra Uruguay y en la final”.

