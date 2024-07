Así pillaron a hincha de Colombia con una bolsa llena de marihuana en partido de la Copa América 2024

En el partido final de la Copa América 2024, hubo varios desmanes de orden público que llevó a que el encuentro deportivo se retrasara en casi una hora y media, pues a través de redes sociales y canales de televisión indicaron que colombianos se estarían intentando colar al estadio, por otro lado, personas que estuvieron en el lugar indicaron que no dio basto la seguridad en Miami y todo se les salió de las manos.

Pero esto no fue lo único, pues, a través de redes sociales han compartido un video en el que se puede observar a un supuesto hincha de Colombia, usando una camisa de la Selección, que llevaría un “cargamento” de marihuana dentro del estadio, además, al parecer estaba tratando de buscar pelea con las otras personas que estaban en la tribuna.

“Hacemos el dinero por aquí, parce, tú sabes quién es, sabes quién es que tiene las cajas de los argentinos y los uruguayos, a las granjas colombianas, p**tos de mier***” decía el hombre mientras al parecer fanáticos de Argentina le decían que se calmara.

Posteriormente, los otros hinchas le escribieron al parecer al número de ayudas o seguridad del estadio: “Sección 125, fila 1, asiento 4. Un hombre usando una camisa de Colombia, tiene una bolsa llena de marihuana y está fumando en los asientos. Provocando a otros fanáticos para pelear”, a lo que respondieron que ya habían avisado a seguridad.

En el video se observa que llegaron varios guardas y le pidieron al hombre una requisa, preguntándole qué comía y él respondió que eran gomas de THC, pero de igual manera se lo llevaron. Se desconoce el rumbo del hombre o si lo dejaron regresar a ver el partido, pues esto fue previo al encuentro deportivo.

En redes sociales han criticado mucho el actuar del hombre que vestía la camiseta de la Selección Colombia y hasta indicado que su acento no es colombiano.

“Que alguien me diga de que parte de Colombia es ese acento porque no lo capto. Para mi eso no es de acá”, “acento ecuatoriano o peruano, pero él no es de aquí”, “y lo único que tiene de colombiano es la camiseta y la marimba”, “me encantan los finales felices”, “por bocones como este, es que el destino nos castiga”, “ese pato no es colombiano”, fueron solo algunos de los comentarios.