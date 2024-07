Marocco ‘pordebajeó' a Luis Díaz en la Copa América y explicó por qué cree que sigue siendo titular

Luis Díaz ha contribuido con dos goles en la Copa América para el paso casi perfecto de la Selección Colombia en el torneo, siendo uno de los referentes en ataque. Sin embargo, Andrés Marocco pordebajeó su trabajo en los cinco partidos que ha disputado en este certamen y dejó claro cuál es la razón por la que sigue siendo titular, que no está relacionada con su nivel.

Andrés Marocco pordebajeó la Copa América de Luis Díaz y explicó por qué es titular en Colombia

Durante el programa ‘F90′ de ESPN hablaron sobre la victoria de la Selección Colombia sobre Uruguay en las semifinales del torneo y pusieron en cuestión el rendimiento de Luis Díaz durante toda la Copa, teniendo en cuenta que durante el segundo tiempo de dicho compromiso, tuvo que rebuscárselas solo en ataque, siempre con dos jugadores marcándolo.

Por un lado, Diana Rincón demostró con estadísticas que la participación de ‘Luchito’ ha sido importante para el equipo: “Luis Díaz fue el número uno contra Uruguay, segundo contra Panamá, tercero contra Brasil y primero contra Costa Rica”.

No obstante, Andrés Marocco no estuvo de acuerdo y fue específico al decir que Luis Díaz sigue siendo titular en el esquema de Néstor Lorenzo por ser él, porque en cuanto al nivel, no considera que Díaz haya sido lo suficientemente determinante, comparando la actuación de Luis Sinisterra en los minutos finales contra el combinado uruguayo:

“Lucho no ha tenido una buena Copa América, por ser Lucho Díaz es titular, pero fíjese que, reconociendo la importancia de Lucho en todo el sentido y que ayuda a la victoria (contra Uruguay) en todo el sentido, pero entra Sinisterra y es determinante. No entró la pelota porque Matheus se comió los dos, pero lo que hizo Sinisterra en diez minutos fue superior a lo que hizo Luis Díaz, no es el Lucho de siempre”, concluyó Marocco.