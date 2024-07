“Lo único que ha hecho es tirar💩”: Tulio Gómez estalló contra jugador que anhelaba América de Cali

Jeison Quiñones demostró su deseo de fichar por América de Cali, al punto que ya se había despedido de Águilas Doradas y estaba entrenándose en la ciudad, pero el fichaje se cayó y tras del hecho, Tulio Gómez le cantó la tabla por sus palabras.

Tulio Gómez estalló contra jugador que anhelaba América de Cali: “Lo único que ha hecho es tirar...”

El futbolista en cuestión es el defensor Jeison Quiñones, quien parecía tener todo listo para unirse a la institución ‘Escarlata’, pero a último momento cambiaron los planes y muchas versiones surgieron al respecto. En primer lugar, se especuló que Águilas Doradas, el dueño de su pase, había cambiado las condiciones del traspaso, hecho que el propio futbolista salió a desmentir mientras culpaba al ‘Escarlata’.

“En redes se especulaban muchas cosas, pero nadie conocía esta versión, fue América de Cali quien daño todo. De Águilas siempre hubo la mejor intención. Yo no me estoy cerrando las puertas, no es culpa mía que entre presidente no se haya llegado a un acuerdo, siempre tuve la mejor disposición y toda la paciencia”, dijo Jeison Quiñones al respecto y continuó cuestionando la seriedad del negocio: “Cuando vos das tu palabra es para cumplirla, cuando me dan el aval para viajar es porque hay algo serio”

Sin embargo, el máximo accionista del América le cantó la tabla al jugador y dejó claro que hay muchos aspectos de los que él no tiene conocimiento y estalló por haber culpado a ‘La Mechita’ de dañar el negocio:

“Hubo detalles de la negociación que no se han cerrado, que se puede arreglar mañana o pasado mañana. Yo no le he cerrado las puertas al jugador, él mismo se la ha cerrado con lo que ha dicho. Jeisson Quiñones no tiene elementos de juicio, no tiene detalles de la negociación, lo único que ha hecho es tirarle mierda al América de Cali”, concluyó Tulio Gómez.