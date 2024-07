“En el partido de Colombia y Argentina se va a dar una batalla. No puedo hablar por un pacto con Milei”: Petro

El partido de Colombia Vs Argentina por la final de la Copa América 2024 es uno de los encuentros más esperados en el mundo del fútbol por el presente de ambas selecciones. Además, el partido ha traspasado fronteras y superado el límite de lo deportivo y está empezando a llegar a ámbitos como el político. De hecho, desde Estados Unidos, el presidente de Colombia Gustavo Petro habló sobre lo que será la final de la Copa América el domingo 14 de julio y sobre su opinión con respecto al presidente de Argentina Javier Milei. Sumado a esto, en redes sociales el partido se empieza a calentar con comentarios de ambos bandos que esperan que el partido, cuando menos, sea bastante entretenido en lo deportivo.

PUBLICIDAD

El presidente Gustavo Petro se encuentra en Estados Unidos realizando charlas sobre la paz luego de su participación en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. En medio de su viaje, se anunció que junto con su comitiva asistirá al partido de Colombia Vs Argentina por la final de la Copa América 2024 y, contra todo pronóstico, se atrevió a hablar de lo que espera del partido. Además, sus declaraciones dieron mucho de que hablar, sobretodo cuando habló sobre el presidente de Argentina, Javier Milei.

“En el partido Colombia y Argentina se va a dar una batalla”, aseguró el presidente Gustavo Petro. Adicional, aseguró que, aunque quisiera, no puede hablar: “si yo hablo de ello me meto en un problema diplomático. No tengo la libertad de hablar de Milei y Bukele; Milei intentó hablar de mi y a final hicimos un acuerdo de ‘detente’”. Con esto, el mandatario hace referencia al conflicto diplomático que estalló entre ambas naciones por las declaraciones del presidente argentino en contra de Gustavo Petro.

Finalmente, como muchos esperan, el partido de la final de la Copa América, que enfrentará a la Selección Colombia y a la Selección Argentina en Miami, Estados Unidos, será uno de los más entretenidos del torneo continental y atraerá la mirada de millones de aficionados del fútbol alrededor del mundo.