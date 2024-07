“Da pena, piedra y tristeza”: Carlos Antonio señaló a dos jugadores de Colombia de iniciar la pelea

Carlos Antonio Vélez no pasó por alto la pelea que hubo al finalizar el partido entre Colombia y Uruguay, pero señaló a dos jugadores específicamente de la ‘Tricolor’ de iniciar la trifulca que podría desencadenar en varias sanciones para los futbolistas charrúas, pues la CONMEBOL los incluyó en el expediente.

Carlos Antonio señaló a dos jugadores de Colombia de iniciar la pelea que incluyó a los hinchas:

Uruguay v Colombia - CONMEBOL Copa America USA 2024 Darwin Nuñez (al centro) y otros jugadores uruguayos encaran a hinchas colombianos en el Bank of America Stadium de Charlotte, luego del partido de semifinal que terminó con la victoria de Colombia sobre Uruguay. (Buda Mendes/Getty Images)

El periodista de RCN comenzó por felicitar a James Rodríguez en su cumpleaños número 33, pero luego habló sobre el final del juego que sobresalió infortunadamente por las peleas, y demostró su decepción porque han hablado mucho de eso, incluso más que del partido Colombia vs Argentina, aunque sí rechazó contundentemente el proceder de los protagonistas:

“Da pena, piedra y tristeza, porque a esta altura cuando deberían estar analizando a los finalistas, que la prensa esté enfocada en el suceso terminado el partido. Desproporcionada reacción por parte de los jugadores, yo pensé sinceramente que la CONMEBOL iba a pasar de agache y que no iba a meterle mano. A mí no me van a venir con el cuento que no hubo provocación y que de un momento a otro estos salvajes comenzaron a devorar, hubo provocación. No entiendo por qué la gente va al estadio a beber si hay lugares muy cómodos, qué pereza tomar mientras un montón de tipos gritando y aguantando calor, yo no creo que sea el escenario”.

Sin embargo, Vélez señaló a Yerry Mina y a Miguel Ángel Borja de provocar la pelea por parte de la ‘Tricolor’ y a Luis Suárez por cuenta de los ‘charrúas’:

“Yerry Mina, Miguel ángel Borja y Luis Suárez, dicen que los tres jugadores en la cancha fueron los que provocaron los incidentes en la tribuna por su comportamiento, también dicen que el protocolo falló porque debieron bajar al campo a los familiares de los jugadores y con ese insumo violento en el campo reaccionaron los borrachos y desadaptados de siempre”.