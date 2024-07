Escándalo se destapa en México: Medios afirman que Selección habría metido a mujeres en el hotel de concentración

La Selección Mexicana quedó fuera de la Copa América en la Fase de Grupos, luego de obtener una victoria, una derrota y un empate. Por tal motivo, el conjunto Tricolor fue flanco de críticas, ya que el trabajo de Jaime Lozano dejó mucho que desear a la afición.

México está envuelto en problemas de disciplina

Sin embargo, todo apunta a que el Jimmy seguirá en la cabeza de la Selección Mexicana, pues los directivos creen en su proyecto, con miras en la Copa del Mundo de 2026. Jaime, consciente de que fue un fracaso, comentó que esperaría la decisión de la plana mayor de Tricolor, aunque su deseo es continuar al frente del equipo.

“Siempre evidentemente que no se cumple un objetivo genera cierto malestar y dudas eso es natural no importa quién esté aquí, no importa la persona ni la trayectoria que esté aquí, solo hemos vivido y bueno yo que estoy en México y he estado en muchos procesos de fuera lo he visto siempre.

“Evidentemente, hay resultados o hay objetivos que no se cumplieron y el más importante o uno de ellos era, evidentemente, avanzar. El equipo me parece que ganó en muchos otros aspectos. Creo que el equipo siempre fue adelante, siempre propuso, defensivamente fue muy fuerte, pero nos faltó contundencia”, reveló, luego de quedar fuera de la Copa América

Jugadores habrían metido mujeres al hotel de concentración

Diversos medios en México circularon el rumor de que algunos jugadores del Tricolor habrían metido mujeres al hotel de concentración. Esto habría sido previo a su arranque en la Copa América, en donde se enfrentaron a Jamaica. Según lo dicho por algunas páginas, todo ocurrió en el hotel de San Diego, California.

“Se pudo saber que en la concentración en San Diego había varias mujeres que ‘iban y venían, subían y bajan de las habitaciones’, nos mencionó una fuente privada”, reveló el diario Esto.