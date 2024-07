Óscar Córdoba se emocionó con explicación en vivo, se quitó una de sus prendas y hasta terminó en el piso

Óscar Córdoba se sumó a ‘la fiebre amarilla’ que tiene ilusionado a más de uno con que la selección Colombia gane su segundo título de Copa América y él acudió a toda su experiencia para hablar de la responsabilidad que podría tener Camilo Vargas en caso de que la ‘Tricolor’ empate en los noventa minutos frente a Uruguay.

Óscar Córdoba se emocionó al aire, se quitó una de sus prendas y se tiró al suelo

Colombia y Uruguay son posiblemente los dos equipos que mejor fútbol han mostrado durante esta edición de la Copa América, pues ambas están invictas, saldo de tres victorias y un solo empate (las dos selecciones igualaron con Brasil), así que desde la previa se sabe que será un partido muy parejo.

De hecho, el nivel de ambos combinados parece estar tan igualado que incluso en el último enfrentamiento que tuvieron por eliminatorias, en octubre del año pasado, terminaron en tablas a dos goles, así que la posibilidad de definir al equipo finalista desde los lanzamientos del penal no es descabellada.

En el programa ‘Equipo F’ de ESPN fueron conscientes de eso y aprovecharon la experiencia que tiene Óscar Córdoba para explicar cuál es el movimiento correcto que debe tener un arquero ante un lanzamiento desde los once pasos, e incluso, el ‘Tino’ se levantó de la mesa para patearle un penal, aunque el portero no lo permitió.

En primer lugar, Córdoba resaltó que Camilo Vargas es muy ágil y tiene muy buenos reflejos para llegar al balón, sin importar su estatura: “Esto es virtud de Camilo que sabe aprovechar sus condiciones”

Sin embargo, el exfutbolista se quitó su saco para poderse tirar al suelo y entre risas dio un tip clave para los arqueros, aunque les echó en cara a sus compañeros, que la última vez que hizo un ejemplo así, le tocó a él solito responder por el traje que se ensució: “La otra vez me tiré aquí y no me ayudaron a lavar el traje”.