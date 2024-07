“No hablen tanto estiércol”, Carlos Antonio Vélez pidió que lo dejen tranquilo

Carlos Antonio Vélez aprovechó la eliminación de Brasil en la Copa América a manos de Uruguay para pasar una factura, como él mismo señaló.

PUBLICIDAD

En medio de su programa, Planeta Fútbol, el analista cobró por una situación de hace unos meses en los que le dieron bastante palo.

Todo se derivó de cuando Colombia le ganó a Brasil en las Eliminatorias y le llovió palo por decir que esa Canarinha era la peor de la historia. Ahora, aprovechó para cobrar a sus críticos y los mandó a estudiar.

Carlos Antonio Vélez mandó a estudiar a sus críticos

Al respecto, comenzó contextualizando: “Cuando ganamos a Brasil en las Eliminatorias dije que ese era el peor Brasil de la historia y hoy todo el mundo dice eso mismo. En aquella época dijeron que no podía desmerecer el glorioso éxito, patatín, patatán”.

Vea también: Teófilo Gutiérrez protagonizó insólita escena con un jugador de Deportivo Cali

Mientras citó los fracasos, publicados en la prensa internacional, se ratifica que “es el peor Brasil de la historia. La próxima vez me dejan tranquilo, piensen, estudien, analicen, trabajen y no hablen tanto estiércol ¿ok? Que el objetivo no soy yo. Aquí hay que venir a hablar de juego, de fútbol. Estudien, prepárense que para hablar del color lo hacen todos”

“Aquí no se desmerece a nadie. Se dice lo que se tiene que decir. Yo no estoy en el plan de la lambonería y nunca lo estuve. Es así de simple”, añadió.

PUBLICIDAD

“Aquí nunca les meteremos carreta. Aquí hay patriotismo y amor por el país, pero no hay patrioterismo ni nada emocional. Yo no comentó el fútbol desde lo emocional, lo comento desde la pelota y desde lo que he aprendido y estudiado”, finalizó.

De esta manera, Carlos Antonio Vélez pasó su cuenta de cobro y pidió que se dediquen más a estudiar que a tirarle a él por sus comentarios.