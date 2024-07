“Es lo que hay”, Scaloni hizo reír a todos con su reacción al ver la foto del beso que le dieron

A Lionel Scaloni, director técnico de Argentina, le dieron un beso bastante apasionado en medio de la clasificación a la semifinal de la Copa América, tras superar a Ecuador.

Luego del empate 1-1 y lograr el tiquete entre los cuatro mejores de la competencia mediante los lanzamientos desde el punto penal, todo fue euforia en el banco de la Albiceleste.

Esa alegría llevó a ‘Marito’, el utilero de la selección de Argentina, a querer celebrar de manera bastante cariñosa con su entrenador.

A Scaloni le robaron un beso en la boca

Luego de que la escena se viralizara, el tema fue inevitable en la conferencia de prensa en donde el DT se lo tomó de la mejor manera.

“Hay una foto en redes dando vueltas que creo es Marito que te encajó un beso en la boca. No sé, ¿Qué podés decir?”, cuestionó un periodista.

Luego de caras de sorpresa, el entrenador sentenció que “fuera de chiste, a Marito lo conozco de toda la vida y me vino a saludar. Bueno, es lo que hay. No la vi la foto, pero bueno. Marito es un amigo. Un tipo entrañable”.

“Estaba muy contento. La verdad no me di cuenta en dónde me dio el beso, pero, son cosas que pasan cuando estás alegres”, añadió.

Después de ver la foto y reírse, él mismo sentenció: “Ahí está la foto, uf. Bueno, pero no fue consentido, eh”, en ese momento todos soltaron la risa por la espontaneidad.

Lionel Scaloni no tuvo de otra que tomarse con humor el beso que le dieron y seguro medirá más a sus colaboradores en los próximos festejos.