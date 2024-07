“No todo es el dinero”: Bacca se bajó el sueldo y rechazó ofertas en Europa por seguir en Junior

En medio de la incertidumbre, Carlos Bacca actuó como todo un capitán, aceptó una reducción de su salario, rechazó varias ofertas para continuar su carrera y todo por continuar en el Junior de Barranquilla.

PUBLICIDAD

Carlos Bacca hizo un gran esfuerzo para seguir en Junior: “No todo es el dinero”:

Este jueves 4 de julio, la institución barranquillera hizo oficial la continuidad de Carlos Arturo por al menos un año más, donde presumieron la bota de oro que consiguió el delantero en la Liga BetPlay 2024-2 gracias a sus once tantos que le ayudó a su equipo pelear hasta el final de los cuadrangulares semifinales. Bacca también posó junto a su familia y una camiseta con el número 2025.

Pese a que el club no hizo oficial que el delantero aceptó la reducción del salario, múltiples versiones de la prensa así lo confirmaron, mientras que ‘Carlitos’ dejó claro que lo más importante no era el dinero, y por la misma razón, se logró un acuerdo fácilmente:

“Difícil no fue la negociación, larga, sí, pero siempre se estuvo claro todo. Don Fuad y los directivos piensan que le puedo seguir aportando al equipo y así se dio todo. En la vida no todo es el dinero, hay cosas más importantes. La plata puede llenar muchos vacíos, pero no lo es todo. Gracias a Dios económicamente estoy bien, pero hace tres años perdí a mi mamá y puedo tener todo, pero ella no está aquí”.

Asimismo, el experimentado delantero confesó que tuvo varias ofertas, pero en ningún momento las consideró por encima del ‘Tiburón’:

“Hablaron con mi representante algunas propuestas, pero la única opción que tenía era Junior. Esas opciones se iban a mirar solo si no se daba la de Junior. El equipo quería que siguiera y eso me llena de felicidad. Tuve la oportunidad de ir a España, Italia y uno mira los contratos. Acá uno mira es el corazón. El sueño que tenía era de hacer grandes cosas, todavía no lo he conseguido todo, falta más”.