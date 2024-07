DT del Bolívar ‘puso en su lugar’ a quienes le inventaron relación con futbolista de Millonarios

Millonarios vs Bolívar

Hace nueve años, Flavio Robatto integró el cuerpo técnico de Millonarios, y este año los enfrentó en Copa Libertadores como técnico de Bolívar, lo que dejó un saldo de una victoria y un empate.

Lo curioso es que la prensa de dicho país aseguró que había un interés por un futbolista del ‘Embajador’ porque supuestamente el propio técnico lo había pedido, pero él desmintió la información.

Flavio Robatto ‘puso en su lugar’ a quienes le inventaron relación con delantero de Millonarios

Resulta que la prensa boliviana inventó que el estratega estaba interesado en contratar al delantero de Millonarios, Santiago Giordana, quien seguramente ahora tendrá menos oportunidades en el conjunto ‘Embajador’ tras la llegada de Falcao:

“Santiago Giordana es el delantero que insiste y quiere Flavio Robatto, actual jugador de Millonarios y amigo del dt en Ecuador, ya sabemos cómo acaba esto...”

Sin embargo, el propio Robatto ‘puso en su lugar’ a quienes dieron esta información, pues dejó claro que no solamente no tiene una relación con Giordana porque no llegaron a compartir en ningún equipo, sino que tampoco es un nombre que suene para reforzar al Bolívar:

“Haré la excepción de responderle por esta vez. Al jugador ni lo conozco, no coincidimos ni siquiera en el mismo país, otra mentira más de las tantas que se dijeron en este último tiempo, con nombres, números, etc. Y por las dudas, ninguno de los jugadores que ha mencionado esta cuenta están o estuvieron en los planes de Bolívar”.

¿Cuáles serán los delanteros de Millonarios?

Muchos especulan que Alberto Gamero finalmente modificará su esquema para alinear en la titular a ‘Leo’ Castro junto a Radamel Falcao García y de esta manera, en el banco de suplentes esperaría el joven Juan Carvajal y también Santiago Giordana, a menos que llegue una oferta importante de otro equipo.