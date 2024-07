El Tino Asprilla ‘crucificó' a Brasil y no le perdonó a Colombia que desaprovechara el ‘papayazo’

Faustino Asprilla no quedó contento con el empate de la Selección Colombia contra Brasil en la Copa América 2024. A diferencia de muchos hinchas, ‘El Tino’ expresó que esperaba más de ‘La Tricolor’ en el duelo frente a los brasileños. Las palabras del exjugador apuntaron al nivel de la ‘Verdeamarella’, pues tiene claro que Néstor Lorenzo y sus dirigidos están en un grandioso momento.

Este 2 de julio de 2024, luego del empate 1-1 contra Brasil y durante el programa ‘Equipo F’ del canal ESPN, ‘El Tino’ Asprilla analizó lo hecho por la Selección Colombia. Aunque no fue excesivamente crítico, el tulueño señaló que no considera brillante el desempeño de ‘La Tricolor’. Para esto, él expuso las carencias de los jugadores brasileños, quienes, según él, no están a la altura de su equipo.

“No me parece que haya sido un partido tan brillante. Yo el otro día lo dije y le di la vuelta al mundo, dije que Colombia debía pasarle por encima a Brasil. Me parecía una cosa normal por la calidad de jugadores que tiene Brasil hoy. Tiene jugadores que no son capaces de dar tres pases en la mitad de la cancha. Eso nunca lo había visto, no eran capaces de dar tres pases entre ellos. Cuando Colombia los apretaba, la perdían o la tiraban para cualquier lado. ¿Eso cuándo se había visto?”, Faustino Asprilla

Para concluir, Faustino Asprilla aseguró que la Selección Colombia desaprovechó una gran oportunidad para ganarle nuevamente a Brasil, pues venía de ganarle en las Eliminatorias al Mundial 2026.

“Para mí, Colombia desaprovechó una linda oportunidad de haberle ganado otra veza Brasil Si fuera el contrario, si Colombia tuviera los jugadores que no son capaces de hacer tres pases, Brasil te hace nueve goles”, Faustino Asprilla

