“Se come un baile o lo expulsan“: El Tino advirtió Lorenzo sobre Daniel Muñoz para Colombia vs Brasil

Daniel Muñoz es uno de los futbolistas de la selección Colombia en la actualidad, y no por nada fue el encargado de anotar el primer tanto del equipo en esta edición de la Copa América. Sin embargo, Faustino ‘El Tino’ Asprilla advirtió a Néstor Lorenzo antes del partido frente a Brasil por la complicada tarea que se supone tendrá el lateral frente a Vinicius Jr.

“Se come un baile o lo expulsan”: Tino advirtió Lorenzo sobre Daniel Muñoz antes del partido vs Brasil:

Durante el programa ‘F360′ de ESPN de este lunes 1 de julio, el Tino Asprilla habló con toda la experiencia del caso sobre la posible idea de juego que planteará Néstor Lorenzo para el último compromiso que tendrá Colombia por la fase de grupos y aseguró que Daniel Muñoz necesitará gran respaldo.

De hecho, el Tino dijo que si el lateral del Crystal Palace no recibe todo el apoyo necesario para marcar a Vinicius, podrían suceder dos cosas; la primera es que el brasileño le gane la espalda en todos los duelos y la segunda es que Daniel Muñoz se vaya expulsado por hacer una entrada llena de impotencia:

“Yo no creo que Colombia vaya a dejar a Daniel Muñoz mano a mano con Vinicius, ni charlando, porque si lo dejan, ‘se come un baile’. Si lo dejan mano a mano, a los 20 minutos sale expulsado porque ese da chancleta cuando lo están bailando, cuando le da por pegar, a ese no le da vergüenza. Si no lo respaldan bien y si no están atentos, El único que anula a Vinicius es Kyle Walker”

Estos son los rivales que le podría tocar a Colombia en cuartos de final:

La ‘Tricolor’ ya tiene su cupo entre los ocho mejores equipos del continente y lo que resta es saber si clasifica en la primera posición o de segunda, que se definirá en el partido contra Brasil.

Si Colombia no pierde en su último partido, se enfrentará a Panamá, pero si Brasil se impone, el rival de nuestra selección será Uruguay.