Larry Vásquez dejó claro que su mayor tristeza por irse de Millonarios es perderse a Falcao

El mismo futbolista que convirtió el penal definitivo para que Millonarios ganara la estrella 16 ante su gente en el Estadio El Campín, Larry Vásquez, fue presentado recientemente como refuerzo del vigente campeón del fútbol colombiano, Atlético Bucaramanga.

Sin embargo, el mediocampista confesó que su mayor tristeza de abandonar al ‘Embajador’ es perderse la oportunidad de tener a Radamel Falcao García como su compañero.

Larry Vásquez dejó claro que su mayor tristeza por irse de Millonarios es no compartir con Falcao

Vásquez le concedió una entrevista al programa ‘El VBar’ de Caracol Radio durante este lunes 1 de julio y fue entonces cuando le preguntaron, no por su llegada a Bucaramanga, sino por su salida de Millonarios, incluyendo un triste hecho y es que no compartirá con uno de los mejores futbolistas en la historia de nuestro país.

Larry no se puso con rodeos y dejó claro que no poder tener al ‘Tigre’ como compañero de equipo fue una de las cosas que más le dolió de marcharse del cuadro ‘Albiazul’, e incluso, ya le hizo saber a Falcao su lamento:

“Esa pregunta si hay alguna de las cosas que me pongo a pensar y que voy a dejar de disfrutar el fútbol es poder compartir con Falcao. Se lo he hecho saber directamente porque tengo un amigo en común y le pasé mi mensaje, que lo que me ponía más triste era no poderlo conocer mi día a día, pero que entendía que esto es fútbol y luego me lo encontraré”

Aun así, Larry mostró una madurez admirable con la que tomó la decisión de marcharse al analizar lo mejor para él y su familia:

“A Falcao lo admiro más como persona que como jugador, pero después me lo encontraré. Primaban más cosas para mí como mi familia, mi continuidad en el fútbol, pero yo creo que para Millonarios es lo máximo tenerlo a él porque cuando llegan ese tipo de personas, muchas cosas empiezan a mejorar”.