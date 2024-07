Remezón ministerial: Petro confirma que la nueva ministra de Justicia será una excandidata a fiscal

El remezón ministerial en el Gobierno del presidente Gustavo Petro continúa. Así lo dejó ver el primer mandatario en la tarde de este lunes festivo 1 de julio, pues anunció un nuevo cambio en su gabinete por medio de su cuenta oficial en la red social X.

Se trata de la salida del ministro de Justicia, Néstor Osuna, quien será reemplazado en el cargo por la jurista Ángela María Buitrago.

“Le agradezco al ministro Osuna su inmensa colaboración con nuestro gobierno. Un verdadero jurista progresista. Nos acompañará ahora la doctora Angela Maria Buitrago”, indicó el primer mandatario en la red social X.

Se trata de un cambio que desde ya ha generado una gran discusión en la opinión pública debido a que Buitrago es bastante conocida en la rama judicial. De hecho, había sido ternada por el propio presidente Petro para ser candidata a fiscal general de la Nación. Pese a todo, quien fue escogida para este cargo fue la también abogada Luz Adriana Camargo.

Desde la Oposición, ya se han conocido las primeras críticas por el nombramiento de Buitrago. Así lo han hecho saber, por ejemplo, algunas voces del partido Centro Democrático.

“Angela María Buitrago, la que como fiscal acusó falsamente al coronel Plazas Vega y ahora funge como abogada del señor Daniel Coronell es designada ministra de Justicia”, sostuvo también en su cuenta de X el congresista Hernán Cadavid, parte de la bancada del Centro Democrático.

Este cambio ministerial no es el único que se ha anunciado en los últimos días. El pasado sábado 29 de junio, el primer mandatario también había señalado que el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, no seguiría en su cargo. Y si bien adelantó que su relevo sería un hombre, aún no ha dado a conocer quién será la nueva cabeza en ese cargo.