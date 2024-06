“Se desviven por Junior”: Sebastián Viera defendió a los hinchas ante la falta de apoyo

Sebastián Viera es uno de los jugadores más importantes en la historia reciente del Junior y ahora que se dedicó a ser comentarista deportivo tras su retiro, aprovechó la oportunidad para defender a los hinchas del ‘Tiburón’ por la falta de apoyo en el Metropolitano de Barranquilla.

“Toda la costa es de Junior”: Sebastián Viera levantó polémica sobre la asistencia de los hinchas al Metro:

El portero uruguayo recordó su experiencia en la institución barranquillera y dejó claro que es muy común encontrar hinchas ‘por montones’ que apoyan al equipo, más allá de que sean fieles en la asistencia al estadio o no:

“Acá se desviven por Junior, cuando sales a la calle ves cada 100 metros dos camisetas de Junior, pero no sé si se ha perdido la cultura de ir al estadio, de apoyar de esa forma al equipo”.

Ahora bien, Mario Sebastián también dijo que sin importar en qué estadio del país jugaran, siempre había algún aficionado del Junior apoyándolos:

“Cuando eres jugador de Junior, sales a cualquier lado y ahí está y te lo hace saber. No es necesario que vaya a los partidos para saberlo. Acá toda la costa es hincha de Junior, que vayan al estadio o no es otra cosa”.

Finalmente, Viera aseguró que no se puede acusar a las personas que no van al estadio de no ser hinchas porque hay diferentes maneras de apoyar al equipo y en Barranquilla todos están pendientes de cómo le va al ‘Tiburón’:

“Acá se respira Junior completamente los 365 días y acá es diferente, no se puede decir que no es hincha por ir al estadio”.

Cabe resaltar que una de las quejas de Fuad Char sobre la hinchada es que, con el buen equipo que han armado para el centenario, no se nota el apoyo de la hinchada en el estadio, e incluso dijo que apenas se han vendido 6.000 abonos para el segundo semestre.