“No los voy a declarar personas no gratas”; Carlos Antonio tras opinión de la Copa América

Carlos Antonio Vélez volvió a dejar clara su postura sobre las dos selecciones que considera favoritas a ganar la Copa América, donde aparecen Colombia y Uruguay. Sin embargo, demostró que eso lo dice con base en sus análisis, pero no hay ningún inconveniente si alguien piensa que otro equipo puede salir campeón.

Carlos A. Vélez tras opinión de la Copa América: “No los voy a declarar personas no gratas”:

El periodista de Win Sports no fue ajeno a la aplastante victoria de la Selección Uruguay sobre Bolivia en la segunda fecha de la Copa América, que no solamente le aseguró el primer puesto a la ‘Celeste’, sino que demostró por qué muchos la consideran como la máxima candidata a conquistar el título.

Es por tal razón que Carlos Antonio Vélez insistió en que Uruguay tiene todo para ser campeón, aunque también ve a Colombia fuerte y no la descarta a pelear por el título. También dijo que Argentina y Brasil, por más que no estén en su mejor momento, pueden dar la sorpresa por solo su jerarquía.

En todo caso, Vélez dejó claro que si alguien no está de acuerdo con él, no hay ningún inconveniente, pero sus postulados los hace con base en el estudio que realizó desde antes que iniciara el torneo continental:

“Uruguay es el mejor equipo de las eliminatorias, ustedes me han escuchado decir eso mil veces, muchos no lo creen, tranquilos, No los voy a declarar personas no gratas, muchos piensan que es otro, perfecto, pero de acuerdo a mis análisis, pero no estamos en las eliminatorias, estamos en la Copa América y a hoy es el mejor equipo. Nosotros estamos ahí y cuando comenzó esto, para mí los dos favoritos eran Colombia y Uruguay.

Argentina siempre estará ahí y Brasil siempre hay que respetarlo”