Javier Hernández Bonnet explicó por qué Caracol no transmite la Copa América desde USA

Javier Hernández Bonnet entregó las razones por las que los periodistas del Canal Caracol no hayan viajado en su totalidad a la Copa América que se disputa en los Estados Unidos.

La mayor parte de la producción se está realizando a distancia y los relatos se están generando desde el estudio.

Esto se debe en buena cuenta porque ellos no tienen lo derechos para emitir en su totalidad la competencia, algo por lo que han recibido múltiples críticas, pero él explicó que no es culpa de ellos.

¿Por qué Caracol no está transmitiendo la Copa América desde USA?

Resumidas cuentas, todo esto se debe a que no les quisieron vender los derechos completos de la competencia, si no solo una parte.

Tanto Caracol y RCN debieron conformarse con lo que les ofrecieron y accedieron para no dejar de cubrir a la Selección Colombia.

En palabras del periodista, les dieron la opción del “desayuno, pero sin almuerzo ni cena”.

“Entramos a comprar el desayuno. Por qué no nos venden el almuerzo o la comida, porque los propietarios son los mismos dueños del cable y los del cable lo que quieren hacer con este tipo de eventos es masificar las suscripciones. Entonces es un juego comercial (...) Un equipo como el nuestro, para una operación de esta magnitud, obliga mínimo a llevar 15 personas”, señaló al respecto.

Entonces, como una especie de solidaridad para con el canal, y como el “palo no está para cucharas y no es justo con la empresa”, decidieron no desplazar el equipo a los Estados Unidos.