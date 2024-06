Los equipos del fútbol colombiano tienen ‘las pilas puestas’ desde antes que inicie el segundo semestre para reforzar la plantilla de la mejor manera y varios ya han dado ‘golpes sobre la mesa’. Deportivo Pereira no quería ser la excepción, así que convenció a Fernando Uribe de regresar de su retiro y aunque lo logró, finalmente el jugador no llegará.

Reportan que la llegada de Fernando Uribe al Deportivo Pereira se cayó por triste razón:

Pese a que todavía no han dado un parte oficial por cuenta del cuadro ‘Matecaña’, múltiples versiones de la prensa han reportado que ‘el Fercho’ se presentó a los exámenes médicos, pero no los aprobó a causa de un diagnóstico de principio de artrosis que tiene en su tobillo, así que su regreso al fútbol profesional no podrá ser:

“Se cayó la llegada de Fernando Uribe a Deportivo Pereira, no pasó los exámenes médicos, un principio de artrosis en su tobillo, no le permitirá hacer parte del matecaña!”

Los aficionados del Pereira demostraron su tranquilidad porque no se concretara esta operación:

- “Uy no ya los jugadores deben saber cuando dar un paso al costado, está bien querer contratar jugadores de la casa y con “sentido de pertenencia " pero revivir muertos tampoco”

- “Un man retirado iba a jugar lesionado. De la que se salvó el Depor”

- “Me parece lo más sensato. No se pueden dar ventajas”

- “Se salvaron de una demanda”

- “Que favor les hicieron!”